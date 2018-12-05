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Kurtuluş Mahallesi asfaltlandı

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, altyapısı tamamlanan Kurtuluş Mahallesi’nde 5 sokağı baştan aşağı yeniledi.

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, altyapısı tamamlanan Kurtuluş Mahallesi'nde 5 sokağı baştan aşağı yeniledi. Gece gündüz çalışan ekipler 5 sokakta bin ton asfalt döktü.


Adapazarı Belediyesi altyapısı tamamlanan mahalleleri asfalt, tretuvar, kaldırım ve yol şeritleri de dahil baştan sona yeniliyor. SASKİ, Telekom, SEDAŞ ve AGDAŞ gibi tüm altyapı kurumları ile koordineli çalıştıklarını ifade eden Başkan Süleyman Dişli, “Kurtuluş Mahallemizde alt yapı kurumlarımız çalışmalarını tamamlar tamamlamaz; ihalesini yapmış olduğumuz ve malzemesini hazır tuttuğumuz asfalt çalışmalarımıza hemen başladık. Bölgede çalışmalarını tamamlayan kurumlarımızın ardından biz de yolları ve kaldırımları sil baştan yeniliyoruz. Bir taraftan asfalt serimi yapılırken bir taraftan da kaldırım çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Asfalt ekibimiz bu konuda çok hassas çalışıyor. Gece geç saatlere kadar mesai yapan personelimiz hava şartları müsaade ettiği takdirde Kurtuluş Mahallemizin kalan 8 sokağını da en kısa sürede tamamlayacak” dedi.

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