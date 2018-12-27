Kurtuluş Mahallesinde 35 sokakta asfalt çalışması devam ediyor

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kurtuluş Mahallesi'nde 35 sokakta başlattığı asfalt, tretuvar ve kaldırım çalışmalarında sona yaklaştı. Çalışmaların 31 Ocak tarihine kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Adapazarı Belediyesi altyapısı tamamlanan mahalleleri asfalt, tretuvar, kaldırım ve yol şeritleri de dahil olmak üzere baştan sona yeniliyor. SASKİ, TELEKOM, SEDAŞ ve AGDAŞ gibi tüm altyapı kurumları ile koordineli çalıştıklarını ifade eden Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “Kurtuluş Mahallemizde alt yapı kurumları çalışmalarını tamamlar tamamlamaz; ihalesini yapmış olduğumuz ve malzemesini hazır tuttuğumuz asfalt çalışmalarımıza hemen başladık. Bölgede diğer kurumlar tarafından elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı çalışmaları tamamlanan mahalleleri baştan sona yeniliyoruz. Asfalt çalışmalarımız sadece asfaltta sınırlı kalmıyor. Yol şeritlerinden kaldırımlara kadar sokaklarımız tamamen yenileniyor. Bir taraftan asfalt serimi yapılırken bir taraftan da kaldırım çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Asfalt ekibimiz bu konuda çok hassas çalışıyor. Gece geç saatlere kadar mesai yapan yaklaşık 20 personelimiz, kar kış demeden çalışarak, Kurtuluş Mahallesi'nde kalan 5 sokağı, 31 Ocak olarak belirlediğimiz hedef gününde tamamlamayı planlıyor” dedi.