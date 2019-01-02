Kurtuluş Mahallesinde sona gelindi

Adapazarı Belediyesi tarafından Kurtuluş Mahallesinde yapılan asfalt, tretuvar ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor. Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Adapazarı Belediyesi altyapısı tamamlanan mahalleleri asfalt, tretuvar, kaldırım ve yol şeritleri de dahil olmak üzere baştan sona yeniliyor. Kurtuluş Mahallesi'nde sona gelen çalışmaları yerinde inceleyen Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, “ Şu ana kadar Semerciler Mahallesi ile başlayıp, Cumhuriyet ve Hızırtepe Mahallesi ile devam eden mahalleleri yenileme çalışmaları kapsamında 2018 yılında Kurtuluş Mahallemizi yeniledik. Tüm zor şartlara rağmen Kurtuluş Mahallesi'ndeki çalışmalarımızı bitirerek halkımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz” dedi.

“Yenileme değer kazandırdı”

Daha önce asfaltı, kaldırımı ve ışıklandırma sistemleri ile baştan sona yenilenen mahallelerde insanların yaşam koşullarında ciddi bir iyileşme, gayrimenkullerinde ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Başkan Dişli, “Vatandaşlarımızdan bu yönde gelen olumlu tepkiler bizi de mutlu ediyor. SASKİ, TELEKOM, SEDAŞ ve AGDAŞ gibi tüm altyapı kurumları ile koordineli çalışıyoruz. Kurtuluş Mahallemizde alt yapı kurumları çalışmalarını tamamlar tamamlamaz; ihalesini yapmış olduğumuz ve malzemesini hazır tuttuğumuz asfalt ve kaldırım çalışmalarımıza hemen başladık ve şuan sona gelindi. Çalışmalarımız esnasında mahallede oturan hemşerilerimizin hoşgörülü davranışlarından dolayı öncelikle mahalle halkımıza, proje mühendisleri ve firma yetkililerine, işinde büyük bir özveri ile gece gündüz çalışan tüm belediye personeli ve işin idare kısmında görev yapan başkan yardımcılarımız ile müdürlerimize, gayretli çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yenileme çalışmamamız mahalle halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.