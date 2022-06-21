Kurtuluşun 101. Yılında Halit Molla anıldı

Adapazarı'nın Kurtuluşunun 101. Yılı etkinlikleri, kurtuluş kahramanı Halit Molla'nın kabri başında yapılan anma programı ile başladı. Başkan Mutlu Işıksu, “Kahraman şehit ve gazilerimiz vesilesiyle bugün kardeşçe ve huzurlu bir şekilde bu topraklarda yaşıyoruz. Onların bizlere bıraktığı bu büyük miras, vatan sevdalılarının omuzlarında ilelebet yaşayacak” dedi.

Kurtuluş kahramanı Halit Molla'nın Sıraköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan etkinliğe, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri, gaziler, ilçe müftüleri, ilçe müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Halit Molla'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualar edilirken, etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “101 yıl önceki kurtuluş gününden bugüne bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Kahraman gazilerimiz ve şehitlerimiz bizlere bu güzel toprakları canlarını ortaya koyarak emanet bıraktı. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bayrak ve vatan sevgisiyle bu toprakları ilelebet koruyacak, kardeşliğimize ilelebet sahip çıkacağız. Tüm şehit ve gazilerimize rahmet niyazıyla onları saygıyla yad ediyoruz” diye konuştu.