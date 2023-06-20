Kurtuluşun 102. yılı coşkuyla kutlanacak

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı birçok etkinlikle kutlanacak.

Adapazarı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102'nci yılı, 21 Haziran tarihinde Adapazarı Belediyesi'nin organizasyonu ile birçok etkinlikle coşkuyla kutlanacak. Kurtuluş kahramanlarından Halit Molla'nın Söğütlü Sıraköy Mezarlığı'ndaki Anma Programı ile başlayacak etkinlikler, Ferizli ve Söğütlü ilçe merkezlerinde kurtuluş kortejleri ve mehteran gösterileri ile devam edecek. Adapazarı Belediyesi'nin Tarihi Uzunçarşı'da düzenleyeceği Kurtuluş Kortejleri ile esnaf selamlaması ve Mehteran Gösterileri ile sürecek etkinlikler çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, şehir insanı ile buluşacak ve ardından Orhan Camii, Şerefiye Camii ve Yeni Camii'de şehitler anısına mevlid programları ve ikramlar gerçekleştirilecek. Adapazarı Belediyesi'nin organizasyonu ile Kurtuluş Etkinlikleri, şehir merkezinin ardından Poyrazlar'da devam edecek. Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda yapılacak doğa yürüyüşünün ardından merakla beklenen Türk Yıldızları, Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda saat 18.30'da sevenlerini selamlayarak gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Türk Yıldızları gösterisi sonrası Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı Etkinlik Sahnesi'nde Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman sevenleriyle buluşacak.

“Adapazarlılar olarak çok büyük ve çok güzel bir aileyiz”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı'na gönül veren herkesin birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşçe yaşadığını vurgulayarak “Biz Adapazarlılar olarak çok büyük ve çok güzel bir aileyiz. Sokakları gayretle ve alın teriyle yoğrulmuş, sevgide, kardeşlikle ve muhabbette her daim birleşen Adapazarı'mızda, bu yıl da hep birlikte güzel şehrimizi bizlere miras bırakan kahraman ecdadımızı bir kez daha yad edecek ve aziz hatıralarına saygı duruşunda bulunacağız. Kurtuluşun 102. yılında şehrimizin çeşitli noktalarında gerçekleşecek etkinliklerimize tüm Adapazarı sevdalılarını bekliyoruz” dedi.