İhlas Haber Ajansı

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Kurusıkı tabancaları kurşun atar hale getiren 8 şüpheli yakalandı

Sakarya’da kurusıkı tabancaları fişek atar hale getirdikleri tespit edilen 8 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'da kurusıkı tabancaları fişek atar hale getirdikleri tespit edilen 8 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda kurusıkıdan bozma tabancaları fişek atar hale getirdikleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 27 tabanca ve 175 adet değişik çaplarda fişek ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

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