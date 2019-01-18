Kuş evleri Akyazı'ya renk kattı

Akyazı Belediyesi'nin başlattığı 'Uçan Kanatlar' projesi kapsamında ağaçlara kuş evleri asılıyor.

Akyazı Belediyesi bir yandan sokak hayvanlarının tedavisi ve barınması için çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan ise kuşlar için de kuş evleri yapıyor. 'Uçan Kanatlar' projesi kapsamında hayvanların soğuk havalarda barınacağı yuvalar ekiplerce kuruluyor. Akyazı Belediyesi Marangoz hanesi Sorumlusu Baki Demir tarafından özenle yapılan rengarenk kuş evleri, ilçenin değişik yerlerindeki ağaçlara asılıyor. Belediyenin başlattığı projenin okullarda da yaygınlaştırılacağını söyleyen Baki Demir, "Yaban güvercinleri içinde bir proje gerçekleştireceğiz. Belediye olarak bu projeyi kendimiz uyguladık. Sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın beslenmesi ve barınması hem yaz, hem de kış aylarında önemli" dedi.