KUSİ toplantısı Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleşti

SAÜ Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıya Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, öğretim üyeleri, SATSO ile OSB temsilcileri, ilgili kurum ile kuruluşlardan yetkililer, uzmanlar ve sanayiciler katıldı.

Toplantının başkanlığını yapan Vali Ahmet Hamdi Nayir, çalışma grubunun büyük bir zenginlik olduğunu belirterek, bu zenginliğin üniversiteler ve sanayicilerin tecrübelerinden kaynaklandığını ifade etti. Şehrin dinamiklerinin birbirlerini tanımalarının önemine işaret eden Vali Nayir, “Sahip olduğumuz zenginliklerin birbirini etkilemesi, insanlığın ortak mirası olan tecrübenin paylaşılması ve güzel örneklerin artırılabilmesi önemlidir. Bu da başarıyı kamçılayan, onu daha da üst seviyelere getiren ve başarıya ivme kazandıran güzel bir örnektir” dedi.

KÜSİ'nin oluşturulmasıyla birlikte yaşanan gelişmelerin çok daha güzel şeylerin başarılabileceğini gösterdiğini ifade eden Nayir, 2018 yılı hedefleri belirlenirken izlenilen yolda 4 katı kadar bir hedefin gerçekleştirilmesinin sevindirici olduğuna değindi. Sakarya'nın sanayisi ile öne çıktığını ve yetkin üniversitelere sahip olduğunu kaydeden Vali Nayir, kamu-sanayi-üniversite işbirliğinin daha iyi noktalara geleceği konusunda büyük ümitlerinin olduğunu belirtti. Vali Nayir, “Tel örgüler arkasında kalmış bir üniversiteye değil, yerleşkenin dışına çıkabilmiş, toplumla kaynaşmış veya kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak da sanayiciyle kaynaşmış bir üniversiteye ihtiyacımız var. Burada da bunun güzel örneklerinin başlayıp devam ettiğini görmek sevindirici. Bu konuda kanaatkar olmak iyi değil, bu konuda talepkar olmak lazım. Daha iyisine ulaşmak için de herkesin ilimize, ülkemize yakışır bir tarzda üzerine düşen görevleri yerine getireceğini düşünüyorum. İnşallah daha güzelini hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

Sanayi ile üniversitelerin birbirlerini tanımaları ve keşfetmeleri gerektiğine vurgu yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Bu keşif ne kadar kısa sürede ve ne kadar sağlıklı yapılırsa, o kadar hızlı yol alabileceğiz. Tabi bu keşfin üniversite, kamu ve sektör tarafları var. Özellikle üniversite olarak kendimizi sektöre ve sanayiye iyi anlatabilmemiz gerekiyor. Öğrencilerin eğitim aşamasında mümkün olduğunca sektörle tanıştırılması lazım. Bu aynı zamanda sanayinin üniversiteyi keşfetmesi için pratik bir yol olabilir. Fen Bilimleri Enstitümüzde sektör deneyimli kişilere yaptırılan lisansüstü çalışmalar var. Bunların da zamanla sektörler tarafından tanındıkça iyi meyveler vereceğini düşünüyorum. Proje bazlı lisansüstü çalışmalar başlayacak. Dolayısıyla tezler aynı zamanda doğrudan sektörün sorununu çözmeye yönelik de olacak. Bu da çok önemli bir adım. Patentlerin ticarileştirilmesi sanayinin doğrudan katkısıyla olabilir. Sektörün, fikri mülkiyet haklarına dikkat ederek patent çalışmalarından haberdar olması da çok önemli. Bunu yapabilirsek sadece üniversitelerimiz için değil, şehrimiz ve aynı zamanda Türkiye için de önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

KÜSİ'nin kendileri açısından önemli olduğunu belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “KÜSİ, sektör ile üniversiteyi ve farklı birimleri buluşturuyor. Sanayi olarak başlamış bir çalışmanın artık sektör anlamında kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Üniversite olarak sadece sanayi sektörüne değil diğer sektörlere de nitelikli insan yetiştiriyoruz. Nitelikli Ar-Ge çalışmalarının da sektöre yönelik olması gerektiğini düşünüyoruz. Ar-ge merkezlerini her anlamda desteklememiz gerekiyor” dedi.

Kurul üyelerinin 2019 yılı projeksiyonu hakkında genel değerlendirmelerde de bulunduğu toplantıda, Sakarya KÜSİ'nin 2017 ve 2018 yılları değerlendirmeleri, performans sonuçları, Ar-Ge çalışmaları, projeler, işletme durum ve sorun tespitleri gibi birçok konuda bilgi paylaşımında bulunuldu.