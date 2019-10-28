‘Kutadgu Bilig Sohbetleri' Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleşti

Öğr. Üyesi Bahri Kuş'un ‘Kutadgu Bilig Sohbetleri' adlı konak sohbeti ile devam etti.

Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilen sohbete çok sayıda kültür ve sanat dostu katıldı. Bahri Kuş, bu yıl yazılışının 950'nci yılı olan kitabın UNESCO tarafından Kutadgu Bilig yılı olduğunu dile getirdi.

Kutadgu Bilig kitabında değinilen en önemli noktanın bilgi olduğunu dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Bahri Kuş, Türk Edebiyatında ilk mesnevi örneği, ilk aruz ölçüsünün görüldüğü ve ilk kaside örneklerine rastlanıldığı için kitabın aynı zamanda ilkleri içinde barındıran bir kitap olduğunu belirtti. Kutadgu Bilig ile ilgili çeşitli içerik bilgilerini dile getiren Kuş, “Kutadgu Bilig beyit esasına göre yazılmıştır ve 6645 beyit olduğu söylenir fakat orijinal nüshalarında bile 6 bin 645 beyit yoktur. Bu sayıya Reşit Rahmeti Arat'ın araştırmaları sonucunda ulaşılır. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig kitabının orijinal günümüze ulaşamamıştır. Kuvvetli kaynaklara göre 6 bin 666 beyit olduğu söylenir fakat İslam alimleri bu sayıyı da tartışmaktadır. Dolayısı ile beyit sayısı tam olarak bilinememektedir. Ayrıca Kutadgu Bilig'in Mısır, Fergana ve Herat nüshaları olmak üzere 3 nüshası bulunur. Bu nüshalar bulundukları bölgenin ismini almıştır” dedi.