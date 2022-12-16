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Kuzey Marmara bağlantı yolunda kontrolden çıkan tır devrildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan saman yüklü tır, şarampole devrildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan saman yüklü tır, şarampole devrildi.


Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara bağlantı yolunda meydana gelen kazada, H.Y. idaresindeki 33 TZ 160 dorse plakalı saman yüklü tır, kaygan yolun etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik çalışmaların ardından normal seyrine döndü.

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