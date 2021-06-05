Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Taklalar atarak yan yola düşen aracın arka camından yola fırlayan 79 yaşındaki Hatun Karaköse kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazada karı-koca ise yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Adapazarı çıkışı Karaman Mahallesi Evrenköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol çıkışında Adapazarı istikametine doğru ilerlemekte olan İsmail B. idaresindeki 34 DTE 897 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerleri de aşarak taklalar atmaya başladı. Yaklaşık 30 metreden şarampole yuvarlanan otomobil, yan yola düştü. Meydana gelen kaza anında ise aracın arka tarafında bulunan 79 yaşındaki Hatun Karaköse yola fırlayarak ağır yaralandı. Kazada sürücü İsmail B. ile eşi Nermin B.'de çevredeki vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen ekiplerin yardımı ile araçtan çıkartıldı.

Arka camdan yola fırlayarak hayatını kaybetti

Kazada yaralanan İsmail ve Nermin B. çifti Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ağır yaralı Hatun Karaköse ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karaköse, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Müdahale ettik, elimizden geleni yaptık

Kaza anını anlatan Ercan Yeşilyurt isimli vatandaş, “Otoyolun bağlantı yolundan takla ata ata geldi. Aracın hızının ne kadar olduğunu bilmiyorum ama yaşlı bir bayan vardı arka tarafta. Arka kısımdan yola fırladı. Müdahale ettik, elimizden geleni yaptık. Kapıları açamadık aracın içerisindeki yaralıları kurtarabilmek için camları kırdık. Diğer yaralıların durumu iyiydi ama teyzemizi kaybettik. O esnada ben bu yoldan biraz daha hızlı gelmiş olsaydım, aracımın üzerine devrilecekti otomobil. Kazayı gördüğüm anda panikledim hemen çektim aracı kenarı” ifadelerine yer verdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.