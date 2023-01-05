İhlas Haber Ajansı

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Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 ve Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), D-100 Kara Yolu ve Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde yoğun sis etkili oluyor.

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), D-100 Kara Yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler dikkatle ilerliyor.


Sakarya'da sis, akşam saatlerinde yağışla beraber etkisini göstermeye başlamıştı. Şehrin birçok yerinde etkisini devam ettiren sis; Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 Kara Yolu ve Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde gecenin ilerleyen saatlerinde yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler dikkatle ilerliyor.

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