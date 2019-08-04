Kuzeye 31 milyon metreküplük içmesuyu kaynağı

SASKİ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık eden ve ardından Çamdağı Barajı Projesi'ne ilişkin olarak bürokratlarıyla görüşen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 31 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak barajla yerleşik nüfusun yanı sıra turizm ve tarım faktörleriyle özellikle yaz aylarında nüfusu artan ve sanayi yatırımlarının ardından nüfusun artması beklenen Karasu ve Kocaali bölgelerinde içmesuyu geleceğini garanti altına alacaklarını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başkanlığında toplandı. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri SASKİ Genel Müdür Vekili Dr. İlyas Demirci, Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik ve Fuat Gedik de yer aldı. Gündeme ilişkin konuların görüşüldüğü toplantının ardından Genel Müdür Vekili Dr. İlyas Demirci ile Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanı Hüseyin Cinal, Başkan Yüce'ye Çamdağı Barajı Projesi'nde gelinen son aşamaya ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Akçay Barajı Projesi'nde son aşamaya gelindiğini hatırlatan Başkan Yüce, “Sapanca Gölü'ne alternatif olarak inşa ettiğimiz bu kaynağımız 40 milyon metreküplük önemli bir su potansiyeline sahip olacak. Bilindiği üzere Türkiye'de baraj inşa eden ilk yerel idare konumundayız. Burada kazandığımız tecrübeyi şehrimizin kuzeyinin içmesuyu geleceğini garanti altına almak için de kullanacak, yine bir ilke imza atarak kamu-özel işbirliğiyle Çamdağı Barajı'nı inşa edeceğiz” dedi.

Karasu ve Kocaali ilçelerinde gerek turizm, gerekse tarımsal faaliyetler nedeniyle nüfusun yaz aylarında önemli miktarda arttığını vurgulayan Başkan Yüce, “İlerleyen dönemlerde hayata geçirilecek sanayi yatırımlarıyla birlikte su talebi daha üst düzeye çıkacak. Bu nedenle bu ihtiyacı karşılayacak ve proje çalışmaları çok önceden bitirilerek ihale aşamasına gelen Çamdağı Barajı'nı bölgeye kazandıracağız. 62,5 metre gövde yüksekliğine sahip olacak bu barajda yılda 31 milyon metreküplük içmesuyu kaynağı oluşturulacak” diye konuştu.

Başkan Yüce, “Şu ana kadar bu projemizin harita çalışmalarını, kesin projelerini, uygulama projelerini, ÇED işlemlerini, geoteknik çalışmalarını tamamladık. Resmi kurumlardan gerekli izinleri aldık. İnşa malzemesi olarak kullanacağımız malzeme rezervlerini belirledik. Kamulaştırma çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca burada tutacağımız suyun enerjisinden yararlanmak için bölgeye 2 HES inşa edecek ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla şehrimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Proje kapsamında Karasu ve Kocaali ilçe merkezlerini besleyecek Kuyumculu İçmesuyu Arıtma Tesisi'ni de bölgeye kazandıracağız. Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisimiz ise üst bölgelere birinci sınıf su ulaştıracak” şeklinde konuştu.