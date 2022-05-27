Kuzuluk Caddesi'nin çehresi değişti

Akyazı Kuzuluk Caddesi'ne 10 bin ton sıcak asfalt serimi yapan ekipler, caddenin altyapı, üstyapı, bisiklet yolu ve kaldırım çalışmalarını da tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, Akyazı Kuzuluk Caddesi'ni baştan başa yeniledi. 3 bin 100 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki cadde, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yeni görüntüsüne kavuştu. 10 bin ton sıcak asfalt ve 10 bin ton Plentmiks (Mekanik) malzemenin kullanıldığı cadde de, altyapı, üstyapı, bisiklet yolu ve kaldırım çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı. Kent genelinde asfaltlama ve onarım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca asfaltlama ve onarım çalışmalarını belli periyodlarda sürdürmeyi planlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Şehrimizin genelinde sürdürdüğümüz sıcak asfaltlama, altyapı, üstyapı ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Ekiplerimiz ile birlikte çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu seyahat etmelerini noktasında tüm gayretimizi gösteriyoruz.. Havaların ısınmasıyla birlikte başlattığımız asfalt ve altyapı çalışmalarımız, amaçladığımız zamanlama içerisinde hızla sürmektedir. Yapılan yoğun çalışma neticesinde, Akyazı Kuzuluk Caddesi'ni tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Asfaltlamanın yanı sıra kullanıma açılan bisiklet yolunun da ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.