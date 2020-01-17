İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Şerefiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. idaresindeki 34 KP 5365 plakalı otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan Ayşe T. ile Nurhan Ö. isimli 2 kişi yaralandı.


Devrilen otomobilden kendi çabalarıyla çıkan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.