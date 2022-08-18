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Lastiği patlayan tır alev alev yandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde tırın lastiğinin patlaması neticesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Anadolu Otoyolu hendek geçişi Hacimbey Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.P. idaresindeki 16 ALG 571 plakalı tırın dorse lastiğinin patlaması neticesinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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