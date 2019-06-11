İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastiği yerinden fırlayan kamyon, itfaiye arazözüne çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yolda seyir halinde kamyon sürücüsü, kamyonun lastiği yerinden fırlayınca itfaiye arazözüne çarptı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yolda seyir halinde kamyon sürücüsü, kamyonun lastiği yerinden fırlayınca itfaiye arazözüne çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.


Kaza, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkii, D-650 karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ü., kamyonuyla yolda seyir halindeyken kamyon tekeri yerinden fırladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden dönen Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman Tipi İtfaiye arazözüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü C.Ü. araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.