İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Leylekler trafo merkezine indi, bölge elektriksiz kaldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde trafo merkezine inen leylekler bölgeyi elektriksiz bıraktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafo merkezine inen leylekler bölgeyi elektriksiz bıraktı. Yaşanan olay sonrasında birçok leylek telef oldu.



Edinilen bilgilere göre, sürü halinde Akyazı ilçesinden geçen leylekler Kuzuluk'ta elektrik telleri ve trafo merkezinde konaklama yaptı. Trafo merkezine iniş yapan leyleklerden birçoğu elektrik çarpması sonucu telef olurken, 5 saat Kuzuluk, Dokurcun, Ormanköy ve Balbalı Mahalleleri elektriksiz kaldı. SEDAŞ ekipleri, gün boyu elektrik kesintilerini gidermek için çalışarak bölgeye tekrardan elektrik verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.