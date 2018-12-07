Lise öğrencileri 'Cengiz Aytmatov' isimli proje başlattı

Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi'si “Bozkırların Bilgesi: Cengiz Aytmatov” isimli proje başlattı.

Doğumunun 90. yılında Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Balkanlarda faaliyet gösteren Anadolu Mektepleri tarafından Cengiz Aytmatov'un yılı ilan edilmesi nedeniyle Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi'si “Bozkırların Bilgesi: Cengiz Aytmatov” isimli proje başlattı. Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Bülent Yeke'nin başkanlığını yaptığı Türk dünyasının önemli bir yazarı olan Cengiz Aytmatov'u tanıtmak üzere konferans düzenlendi. Proje kapsamında Söğütlü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Cengiz Aytmatov'un eserleri öğrencilere okutulmaya başlandı. Konferansın açılış konuşmasını Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Zehra Delibaşı tarafından yapılırken programda çocuklara hazırlanan sunu izletildi.

Konferansa katılan Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gencay Zavotçu, Cengiz Aytmatov hakkında gençleri bilgilendirerek, programda bir açıklamada bulunan Gencay, “Ortak kültüre sahip olduğumuz Cengiz Aytmatov bizi bizi ve kültürümüzü aydınlattığı için önemlidir. Bugün siz gençler onun eserlerini okuduğunuz, böyle bir projede yer aldığınız için çok şanslısınız. Değerlerimizin farkına varalım. Cengiz Aytmatov gibi Türk dünyasının önemli diğer yazarlarını da tanıyalım. Mesela Kırım yazar Cengiz Dağcı, mesela Azerbeycanlı yazar Şehriyar gibi” ifadelerini kullandı. Zengin bir kültüre sahip olmanın Türk milletini anlatarak ve birlik, beraberlik ile olacağını vurgulayan Gencay Zavotçu daha çok okuma alışkanlığı kazanılması gerekiyor" dedi.

Cengiz Aytmatov'un eserlerinden oluşan sergi öğrencilerin büyük ilgisini çeken projelerin hala devam edeceği belirtildi.