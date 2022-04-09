Lise öğrencileri değerleri öğreniyor

Sakarya'da ‘Bir Ayna Da Sen Tut Değerlerimize eTwinning Projesi çerçevesinde öğrenciler, sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma, dayanışma ve birlik gibi değerleri öğrenmek amacıyla çeşitli etkinliklere imza attı.

Serdivan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Selda Erden Sağlam tarafından kaybolmaya, unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yeniden gözden geçirilmesi, bunların önem ve değerinin tekrar kavratılması amacıyla ‘Bir Ayna Da Sen Tut Değerlerimize' eTwinning Projesi yapıldı. Bu çerçevede Portekiz, Litvanya, Ürdün ülkelerinde ve Sakarya, Antalya, Balıkesir ile Samsun illerinde bulunan 13 öğretmen ve 77 öğrenci çalışmalara başladı. Projede sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma, dayanışma, birlik beraberlik, vatan sevgisi, cesaret ve eşitlik gibi değerler doğrultusunda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinliklerde, sokak hayvanlarını besleme, bayrağa saygı çalışmaları, empati etkinlikleri, ‘engelleri aşıyoruz' farkındalık videoları, israf konusu ele alınarak enerjiyi verimli kullanma çalışmaları, yörelerin kültürel değerlerini tanıtan çalışmalar yapılarak diğer ülkelerle posta yoluyla hediyeleşme etkinlikleri gerçekleşti. Ramazan ayı itibariyle de yardımlaşma ve dayanışma etkinliği doğrultusunda ve öğrenci ailelerinin destekleriyle Ramazan kolisi, oyuncak, yiyecek ve LÖSEV'e bağış çalışmaları yapıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, “Projemize ailelerimizden, öğrenci ve öğretmenlerimizden yoğun bir destek gelmesi, gençlerimizin değişen toplumda değerlerini kaybetmeden yaşayarak ve yaşatarak öğrenmeleri bizleri gururlandırmıştır” denildi.