Lise öğrencileri ‘Doğaya Karşı Sorumluluklarımız' etkinliğinde buluştu

Sakarya'da eTwinning projesi çerçevesinde lise öğrencileri, ‘Doğaya Karşı Sorumluluklarımız' adlı etkinlikte ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çevre düzenleme çalışmaları yapmak üzere bir araya geldi.

Serdivan TOBB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Serdivan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruculuğunda Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Erol Olçok Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle yürütülen ‘Değerlerimle Değerliyim' eTwinning projesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede öğrencilere, sevgi, saygı, merhamet, adalet, sorumluluk, tasarruf, dayanışma ve empati gibi manevi değerler öğretilmek hedeflendi.

Sorumluluk değeri doğrultusunda ise ‘Doğaya Karşı Sorumluluklarımız' etkinliğinde öğretmen ve öğrenciler; TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çevre düzenleme çalışmaları yapmak üzere toplandı. Okulun kütüphanesinde doğaya karşı sorumluluklar ve çevre bilinci konulu seminer verilmesinin ardından okul bahçesinde, fidan dikimi, çiçeklendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca öğrenciler birbirleriyle etkileşim kurup oyun oynayarak günü keyifli bir şekilde bitirdi.