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Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Sakarya’da bulunan bir lisenin öğrencileri, su altı dalışı konusunda eğitim aldı.

Sakarya'da bulunan bir lisenin öğrencileri, su altı dalışı konusunda eğitim aldı.


Altınküre okulları Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri tüplü dalış eğitimi aldı. Altınküre Okulları konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak Sakarya Atlantis Dalış Eğitmeni Samet Karaca ve ekibi konuk oldu. Atlantis Dalış Eğitmeni Samet Karaca öğrencilere sualtı dünyası ve tüplü dalış eğitimi hakkında bilgiler Verdi. Tüplü dalışın müthiş bir deneyim olduğunu belirten Samet Karaca, “Televizyonda izlediğiniz bir su altı belgeselini yaşamak gibisi yoktur. Emin olun su altına girdiğiniz an ve sonrasındaki her dalışınızda yeni bir dünya keşfetmiş gibi keyif alacaksınız. Dalış yapmak hakkında hiçbir fikriniz yoksa ilk önce bir su altına dalın ve neye benzediği konusunda bir fikir edinin. Sonrası kendiliğinden gelecek. Bunu her zaman yaşadım ve ilk dalıştan sonra insanlar tutkuyla bağlanıp su altındaki heyecanı yaşamaya devam etti'' şeklinde konuştu.


Etkinlik, öğrencilerle soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

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