Londra çınarları Şehit İlhan Aras'a güzellik katacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaptığı peyzaj uygulamalarıyla şehrin cadde ve yollarına güzellik katıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ağaçlandırma ve peyzaj uygulamaları yapıyor. Yeni ağaç dikimleri yapan ekipler, farklı peyzaj uygulamalarıyla şehrin görüntüsüne estetik katıyor. Başlatılan son çalışmayla şehrin muhtelif noktalarına ‘Londra Çınarı' dikim faaliyeti başladı.

Duble yol şeklinde dönüşüme alınan, baştan sonra yenilenen ve şehrin önemli bir bağlantı noktası haline gelen İlhan Aras Caddesi'nde dikimler gerçekleşti. Park Bahçeler ve Fidan A.Ş. işbirliğiyle yapılan çalışmada caddeye 65 adet çınar ağacı dikildi. Öte yandan, iki kilometre gidiş ve iki kilometre geliş olmak üzere 4 kilometre uzunluğunda olan caddede farklı peyzaj uygulamalarının da yapılacağı belirtildi. Çalışmalar tamamlandığında asfaltı, kaldırımları ve çevresi yenilenen cadde ağaçlandırma ve peyzajla çok daha güzel bir görünüme kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Sakarya'mız yeşiliyle, tabiatıyla dünyanın kendisine hayran bırakan bir şehrimiz. Yılın her mevsiminde büyüleyici bir bitki örtüsüne bürünen güzel şehrimizde ‘yeşile' dair dokunuşlar kentleşmede de dikkat çekiyor. Büyükşehir olarak doğaya ait ürünleri yerleşim alanlarımıza da büyük bir hassasiyetle işliyoruz. Şehit İlhan Aras Caddemizde çınarlar toprakla buluştu. Çalışmamızı kentin genelinde sürdüreceğiz” denildi.