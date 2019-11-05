Lösemili çocuklara hastanede trafik eğitimi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro Personeli Polis Memuru Murat Ünal tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Lösemi tedavisi gören çocuklara trafik eğitimi verildi. Polis Memuru Ünal hastane odasında verilen özel trafik eğitiminde; 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda herkesi lösemili çocuklara destek olmak, löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu milyonlara duyurmak, lösemi hastası çocukların yanında olmak olduğunu vurguladı. Polis Memuru Ünal'ın çocuklarla trafik sohbetleri keyifli ve görülmeye değerdi. Trafik eğitimi sonrası miniklere ‘Kırmızı Düdük' ve ‘Ailemin Trafik Polisi' kimlik kartları verdi. Onlardan ailelerin trafik kurallarına uyma konusunda denetlemelerini istedi.