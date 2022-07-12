İhlas Haber Ajansı

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Lüks otomobil Kuzey Marmara'da alevlere teslim oldu

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde lüks otomobil alevlere teslim oldu.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen BMW marka lüks otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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