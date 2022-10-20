Lüks otomobiller kağıt gibi ezildi: 4 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 lüks aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı Mahallesi, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametine ilerlemekte olan Furkan B. idaresindeki 41 NY 128 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde giden Gülçin İ. idaresindeki 34 FSE 905 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 NY 128 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Gülçin Turgut S. idaresindeki 34 EFH 747 plakalı BMW marka lüks otomobile çarparak durabildi. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücü Furkan B. ile araçta yolcu olarak bulunan Safa Ç., Levent Efe Ş. ve Eymen K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince araçta sıkışan 1 yaralı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, bölgedeki ilk müdahaleleri sonrasında Sapanca İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Furkan B. ile Eymen K. buradaki ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polisin inceleme başlattığı kazada, Mercedes ve BMW marka lüks otomobillerin adeta kağıt gibi ezilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.