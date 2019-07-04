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Lüleci Sokak için ihale yapılacak

Adapazarı Lüleci Sokak’ta gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları için 5 Temmuz Cuma günü ihaleye çıkılacak.

Adapazarı Lüleci Sokak'ta gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları için 5 Temmuz Cuma günü ihaleye çıkılacak. Yenilenen kaldırımları, aydınlatması ve çevre düzenlemesi ile Lüleci Sokak örnek bir görünüme kavuşacak.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çark Caddesi Lüleci Sokak'ta gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları için ihaleye çıkılacak. Daha önce Başkan Ekrem Yüce, Lüleci Sokak'ta esnaflarla bir araya gelmiş, yenileme çalışmaları yapacaklarının müjdesini paylaşmış, proje hazırlıkları başlatılmıştı. 5 Temmuz Cuma günü yapılacak ihalenin ardından çalışmalar başlatılacak ve Lüleci Sokak örnek bir görünüme kavuşacak. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Lüleci Sokak'ın kaldırımları yenilenecek, aydınlatmaları ve çevre düzenlemeleri ile bölge esnafı ve vatandaşların hizmetine sunulacak. 5 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek ihalenin ardından ise derhal çalışmalar başlatılacak. Hayırlı olsun” denildi.

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