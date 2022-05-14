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Lunapark içindeki çadır alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde lunapark içerisinde bulunan çadır alevlere teslim oldu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde lunapark içerisinde bulunan çadır alevlere teslim oldu.


Yangın, gece saatlerinde Yalı Mahallesi'ndeki bir lunaparkta çıktı. Edinilen bilgiye göre, lunaparkın içerisinde bulunan çadırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin adeta geceyi aydınlattığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.


Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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