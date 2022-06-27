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Maaşlarına iyileştirme istediler, işten çıkarılınca ayaklandılar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde üretim yapan Yazaki fabrikasında maaşlarında iyileştirme isteyen işçiler, bazı bölümlerde kısa süre üretimi durdurdu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üretim yapan Yazaki fabrikasında maaşlarında iyileştirme isteyen işçiler, bazı bölümlerde kısa süre üretimi durdurdu. Türk Metal Sendikası, işçilerle toplantı yaptı. Gelişmeler üzerine fabrikada 5 işçinin işine son verildiği ileri sürülünce fabrika önünde eylem başladı.


Akyazı ilçesinde bulunan Yazaki fabrikasında maaşlarında iyileştirme isteyen işçiler, 24 Haziran Cuma günü 08.00 - 16.00 vardiyasında 15.10 ile 15.30 saatlerinde üretimi durdurdu. Olayın ardından Türk Metal Sendikası işçilerle toplantı yaptı. Yaşanan gelişmeler üzerine fabrika yönetiminin 5 çalışanının işine son verdiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Türk Metal Sendikası bugün, çalışanların örgütlenmesi amacı ile fabrika önünde gösteri başlattı.

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