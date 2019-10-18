Macera Park'ta eğitim faaliyetleri sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta eğitim faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni dönem spor tırmanış branşına katılan öğrenciler eğitimlerin başında belirli testlere tabii tutuldu. Denge, sürat, esneklik, çeviklik ve kuvvet testine katılan öğrenciler, spor tırmanışı eğitimlerinin sonunda aynı testlere tabii tutularak ve gelişimleri değerlendirilecek. Yaşayarak Öğrenme Macera Park'tan yapılan açıklamada, eğitimlerin ciddi bir bakış açısıyla gerçekleştirildiği ve yapılan testlerle katılımcıların gelişimlerinin takip edilmeye devam edeceği ifade edildi.