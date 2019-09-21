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Macera Park'ta heyecan dolu gün

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.


Macera Park'ın son olarak misafirleri Taşkısığı Ortaokulu ve Sakarya Üniversitesi Koleji öğrencileri oldu. İç ve dış alan eğitimlerine katılan öğrenciler heyecan dolu bir günü geride bıraktı. Yaşayarak öğrenmenin ayrıcalığını yaşayan ve yeteneklerini geliştiren öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadı.

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