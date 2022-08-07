Maden Deresi restore ediliyor

30 kilometre uzunluğunda olan, şelaleleriyle doğaseverlerin gözbebeği Maden Deresi'nin keşfedilmesi için ekosisteme uygun 400 metre granit taş yol ve yaklaşık bin 300 metre çelik taşıyıcı üzerinde ahşap yol ve dinlenme alanları inşa edilecek. Ekosistemin devamı olacak, topoğrafyaya uygun restorasyonla baştan aşağı yenileneceğini belirten Başkan Yüce, “İşlemlerimize başladık, doğal güzelliği yeni yüzüyle vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğayla bütünleşmesi, mevcut kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi için projeler üretiyor. Sezonun başlangıcında Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nı devralarak sil baştan yeniledi. Akabinde Türkiye'nin en büyük longozu Acarlar Longozunu hizmete açarak vatandaşlarımızla buluşturdu. Son olarak Başkan Yüce'nin çalışmasıyla Maden Deresi'de diğer doğal güzellikler gibi gün yüzüne çıkarılıyor. Yüce ve ekibi, mağarası, yürüyüş yolları, mesire alanları, otoparkı, 30 kilometre uzayan dere yatağı ve şelaleleriyle alanın vatandaşlar tarafından en güvenli şekilde ziyaret edebilmesi ve burada vakit geçirebilmesi için bir ekoturizmi projesi hazırladı.

Granit yol, ahşap yollar, korkuluklar ve yürüyüş yolları

Yüce'nin kısa bir süre önce müjdesini verdiği projeyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yapılan plana göre kayaların içinden geçen tünellere ve şelale bölgesindeki yürüyüş alanlarına çelik işleme üzerinde bulunacak bir ahşap yürüyüş alanı inşa edilecek. Bu parkurun 300 metrelik kısmı tüneller bölgesine yapılacak. Bin 300 metrelik alan ise şelale bölgesindeki tehlike arz eden bölgeye montajlanacak. Bunun yanında yine şelaleye giden bölgede rahat bir yürüyüş yapılabilmesi için yaklaşık 400 metre ‘granit küptaş yol' proje edilecek. Taş ve ahşap olmak üzere toplamda bin 700 metrelik yürüyüş alanı montajlanacak. Ayrıca ziyaretçilerin tehlike yaşamaması için yürüyüş yollarının çevresi tamamen ahşap korkuluklarla çevrilecek. Ayrıca yürüyüş bölümlerine belirli sayıda dinlenme alanı da yapılacak.

Ekolojik tasarım işlemi

Tamamı doğal sit alanı olan ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğundaki Maden Deresi'ne sürecin devamında ise sosyal donatı alanları kazandırılacak. Yürütülecek restorasyon ve yenileme çalışmasının tamamı doğaya uygun olacak. Tam anlamıyla bir ‘ekolojik tasarım' olarak işlenecek projenin topoğrafyaya ve ekosisteme uyumlu olması sağlanacak. Engebeli olan, daha önce doğaseverlerin birçok kez kaza yaşadığı bölümler artık güvenle ziyaret edilecek ve doğanın güzelliği ön plana çıkarılacak. Çalışma esnasında ağaçlar ve bölgenin dokusu zarar görmeyecek, tamamen kazı ve dolgu işlemleriyle hayata geçirilecek. Maden Deresi Mesire Alanı çınar ağaçlarıyla ve doğa harikası deresiyle herkesin ruhunu dinlendireceği bir alan olacak.

“İhale süreci başlıyor, hayırlı olsun”

İhalenin 10 Ağustos'ta yapılacağını ve tamamlandığında doğal cennetin harika bir yüze kavuşacağını ifade eden Yüce, bu alanın doğaseverlerin vazgeçilmezi olacağına vurgu yaparak, “Sakarya her noktasıyla Allah'ın bize bahşettiği doğal bir cennet. Şelalesi, dereleri, gölü, göletleri, yaylalarıyla muhteşem. Yeşilin her tonunu görebileceğiniz bu kentte vatandaşların doğayla iç içe olması için projeler üretiyoruz. İl Ormanı Tabiat Parkı ve Acarlar Longozu'ndan sonra bakanlığımızdan devraldığımız Maden Deresi'nde de çalışmalarımıza başlıyoruz. Şelalesi, doğal havuzları, mağaraları, yürüyüş yolları ve mesire alanıyla şehrin değeri olan bu güzelliği vatandaşlarımızın güvenli şekilde ziyaret edebilmeleri, vakit geçirebilmeleri için projemize start verdik. Proje tamamlandığında, yürüyüş alanlarımız, taş yolumuz ve güvenlik korkuluklarımızla Maden Deresi artık çok daha güzel bir yer haline gelecek. İlerleyen süreçte ulaşım yolunu ve sosyal donatı alanların inşasını ele alacağımız bir projeyle doğaseverlerin vazgeçilmez noktası olacak. İhalemizi 10 Ağustos Çarşamba günü yapıyoruz, Sakarya'mıza hayırlı olsun” dedi.