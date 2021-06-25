Mahalle ve sokakları yenileyecek projesinin ilk etabı başlıyor

Adapazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi kapsamında, ihtiyaçları tespit edilen cadde ve sokaklar tamamen yenileniyor. Projesi'nin 2021 yılı ilk etabı kapsamında Yağcılar Mahallesi'nin 45 sokağı yenileniyor. Başkan Mutlu Işıksu, çalışma öncesinde sokakları tek tek gezerek vatandaşlara çalışmaları anlatıyor ve istişare ediyor. Başkan Işıksu'ya Başkan Yardımcısı Yusuf Özden, Meclis Üyesi Özkan Yetim, Muhtar İbrahim Öner ve AK Parti Mahalle Temsilcisi Mustafa Baş eşlik etti.

Adapazarı'nın, istişarenin ve muhabbetin buluşma noktası olduğunun altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Mahallemi Güzelleştiriyorum Projemizi hayata geçirdiğimiz tüm sokak sakinlerimizden güzel geri dönüşler almak bizleri oldukça memnun ediyor. Her çalışmamız öncesinde kıymetli hemşehrilerimizle istişare ediyor ve çalışmalarımızı güncelliyoruz. Hemşehrilerimiz istiyor, biz hayata geçiriyoruz. 2021 yılının ilk etabında Yağcılar Mahallemizin 45 sokağında asfalt, kaldırım, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yapmaya başlıyoruz. Altyapı çalışmalarını neticelendiren tüm altyapı kurumlarına teşekkür ediyoruz. Yağcılar Mahallemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.