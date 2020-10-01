Mahalleyi toza bürüdüğü iddia edilen taş ocağı sahibinden açıklama

Sakarya'nın Geyve ilçesinde mahalleyi toza bürüdüğü iddia edilen taş ocağı sahibi, vatandaşların aylar önce taleplerinin dinlenildiğini ve bu doğrultuda çalışmalar yapılarak kişilerin mağduriyetlerinin giderildiğini söyledi.

Sakarya'nın Geyve ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan taş ocağının bölgedeki hayatı olumsuz etkilediği mahalle halkı tarafından iddia edilmişti. Taş ocağı sahibi Halit İnci konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Çevre Şehircilik Bakanlığından ruhsat ve Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu ile ocağı mahalleye kurduklarını belirten İnci, bizzat mahalleye giderek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini dile getirdi. Mahallelinin taleplerini dinleyen ve buna göre tedbirler alarak sorunu giderdiklerini söyleyen Halit İnci, bölgede ki çalışmalar esnasında çıkan tozu en aza indirgediklerini ifade etti. Vatandaşların istekleri doğrultusunda çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildiğini aktaran İnci, bütün tedbirlerin hassasiyet ile uygulandığını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Halit İnci, “Daha öncede tüm tedbirlere uyarak çalışıldı ama uzun zaman yağmur yağmaması ve ortamın çok gevrek olması nedeniyle köyden gelen şikayetler dikkate alınarak yeni ek tedbirler alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Patlatma seviyesi çok daha aşağı seviyelere indirildi. Talepler doğrultusunda çalışma olan sahadan gelen toz en aza indirgendi yapılan çalışmalar ile birlikte bütün tedbirler alındı. Vatandaşın isteği doğrultuda çalışma sahasının çevresine tel örgü çekilmeye başlanıldı” ifadelerine yer verdi.