Maltepe Üniversitesi öğrencileri kalpleri ısıttılar

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sakarya'da bulunan Maltepe Üniversitesi öğrenci konseyi üyelerini makamında misafir etti.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sakarya'da bulunan Maltepe Üniversitesi öğrenci konseyi üyelerini makamında misafir etti. Kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir'e teşekkür eden Maltepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Kadir Çakır, öğrencilere kışlık giysi, oyun takımları, kitap setleri desteğinde bulunmak üzere arkadaşlarıyla birlikte Sakarya/Geyve'ye geldiklerini belirtti. Sosyal proje kapsamında ayrıca, tüm Doğantepe Ortaokulu öğrencilerine ödüllü bilgi yarışması da düzenlendi.

"Hangi şehre gitsek valilerimizden STK'larımıza kadar bütün vatandaşlar bizleri bağrına basıyor"

Projelerine dair bilgiler de veren Başkan Çakır, "3 yıldır aralıksız sosyal sorumluluk projelerimizi gerçekleştiriyoruz, daha öncesinde Muş, Iğdır ve Van illerimizde de benzer projeler uyguladık. Hangi şehre gitsek valilerimizden STK'larımıza kadar bütün vatandaşlar bizleri bağrına basıyor, işte o zaman bu işleri yapmak bizim için çok daha kolay ve tatlı oluyor. Yüzlerde gülümseme olabiliyorsak ne mutlu bize. Destek veren herkese teşekkür ederiz, en büyük destekçimiz Rektörümüz Prof. Dr. Şahin Karasar hocamıza bütün destekleri için öğrencileri olarak minnettarız." dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir: "Bu faaliyetler hayatınıza olumlu tesir edecek"

Öğrencileri misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirtip duyarlılıklarından dolayı da tebrik ettiğini ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Sakarya'mız güzel bir il, gelecek vadeden bir il, tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle, doğal güzellikleriyle gelişme kaydeden bir şehrimizdir. 1950'lerden bu yana nüfusunu 3 buçuk kat artırabilen ilimizdir. Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde okuyan 90 bin civarındaki öğrencimiz ile de, aynı zamanda bir üniversite şehriyiz. Hayata erkenden alışmanıza yardımcı olan böylesi sosyal sorumluluk projelerinde yer almanız bizleri de ziyadesiyle sevindiriyor. Mezun olduktan sonra görev yapacağınız her yerde bugün emek verdiğiniz sosyal sorumluluk örnekleri, hayatınıza da olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Daha da iyilerini gerçekleştirerek yolunuza devam etmenizi temenni ediyorum." dedi.

Öğrenciler ile tek tek tanışıp okudukları bölümler üzerine bir süre sohbet eden Vali Nayir, derslerinde ve hayatlarında başarılar diledi.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'ya da ziyarette bulunan öğrenci konseyi projenin ardından Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'ne uğrayarak geliriyle yetim ve öksüz öğrencilerin okutulduğu atölyeyi ziyaret ederek Sakarya'dan ayrıldı.