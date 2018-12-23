Mantar yetiştiriciliği hakkında eğitim programı düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın ve Sakarya Gıda Tarım İl Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla vatandaşlara mantar yetiştiriciliği hakkında sertifikalı bir eğitim programı düzenlendi.

Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) gerçekleştirilen programda Yalova Tarım Araştırmaları Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Mehmet Akif Soylu sunum gerçekleştirdi. Programa Yalova Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde İl Müdürü Mehmet Erdemir, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Sakarya İl Müdür Yardımcısı İsmail Kaya ve yaklaşık 100 vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Ziraat Mühendisi Mehmet Akif Soylu, “Son zamanlarda Güney Kore ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar var. Bu proje kapsamında mantar yetiştiriciliğiyle ilgili makinelerimizi de ülkemize getirdik. Bu sistemlerde mikser ve kil makinesi var. Farklı olarak kullanmış olduğumuz makineler sayesinde şişelere doldurma işlemi gerçekleştiriyoruz ve başka bir işlemle 2 saate şişelerimizi sterilize edebiliyoruz. Bu sistemle ilgili Kore'de çalışan fabrikalar mevcut. Bizde bu işlemleri ülkemizde yaparak üretimimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Konuşmasına devam eden Soylu, mantar yetiştiriciliğinde önemli unsurlar hakkında da bilgiler vererek, “Kütükte mantar yetiştiriciliğini ise fazla maliyet gerektirmeden ve üretim odasına gerek duymadan yapabilirsiniz. Genellikle meşe kütüğü, kayı kütüğü ve kavak kütüğü kullanılır. Özellikle orman bölgesinde yapılır. Kayı ve meşe ağaçlarının bol bulunduğu yerlerde ağaçları keserek elde edilir. Ağaçlardan elde edilen tohumlar ile gen bankaları kurularak çeşitli çalışmalarımızda kullanmak için saklıyoruz.Ağaçları kestikten sonra kalan dip kütüklerde mantar yetiştiriciliğinde kullanılabilir. Eğer kütükler önceden kesilmiş ve nemlerini kaybetmişler ise oluşturulan havuzlarda 24 saat bekleterek nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Biz genellikle kış dönemini geçirmiş kütüklere kesildikten 15-20 gün sonra tohumları ekiyoruz. Eğer çok daha fazla bekletirseniz başka mantar sporları sizden önce kütüğü sarmış oluyor” diye konuştu.