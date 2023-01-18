Marmara'nın başkanları projelere hayran kaldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara Belediyeler Birliği üyesi 3 belediye başkanını Sakarya'da misafir etti. Yüce, gelişen ve büyüyen Sakarya'da özellikle tarımda vizyon projelerle büyük bir ivme yakaladıklarını ifade etti. Yüce, “Yarının Sakarya'sını bugünden inşa ediyoruz. Sakarya'nın bir dünya markası olması için gündüz gece proje üretiyor, çalışıyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara bölgesinde milyonlarca vatandaşa hizmet veren belediye başkanlarını misafir etti. Ziyaretçiler arasında Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, birlik üyeleri Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan gibi bölge için önemli isimler yer aldı.

Birlik üyesi belediye başkanlarını makamında ağırlayan Yüce, Sakarya'ya özellikle son dönemde yaptıkları hizmetlerden bahsetti. Yarının kenti için bugünden çalıştıkları vurgusunu yapan Yüce, özellikle tarımsal alanda hayata geçirdikleri yenilikleri anlattı. Sakarya Botanik Vadisi, Sera A.Ş, Fidan A.Ş, Fidan Teşhir Merkezi, Bahçem, Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) gibi projelere sözlerinde yer veren Yüce, damızlık manda yetiştiriciliği ve hayvancılığa teşvik çalışmalarına değindi. Makam ziyareti sonrasında Ormanpark'ta düzenlenen yemek programına katılan misafirlere, Başkan Yüce tarafından güne özel hazırlanan üretimi Sakarya'da yapılan Yağcıbedir Halısı ve Sakarya'nın tıbbi aromatik bitkilerinden üretilen şifalı ürünler hediye edildi. Misafirler daha sonra Akyazı'da topraksız tarım konusunda Türkiye'de örnek proje Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni gezdi.

“Sakarya'dan dünyaya”

Başkan Yüce serada üretilen, ülkeye ve dünyaya ihraç edilen ürünlerin üretim serüvenini anlattı. 4 ayda 550 ton domates hasat ettiklerini kaydeden Yüce, “53 bin dekar arazi üzerinde dünyaya örnek teşkil edecek bir üretim faaliyeti yürütüyoruz. Burası dünyanın değişen ve gelişen tarımsal üretim modellerine öncü nitelikte hazırlandı, dünyanın her yerinden ziyaret alıyoruz. Sakarya artık tarımda büyük bir ivme yakaladı, adımlarımızı atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Sakarya'nın örnek projeleri”

Yüce, ayrıca serada 8 farklı domates türünün yetiştiğini ve üretilen her bir ürünün hızlı bir şekilde alıcı bulduğunu belirtirken, “Sakarya'mızı gelişen ve büyüyen kentler trendine sokmak, özellikle tarımda ve sonra tüm alanlarda fark oluşturmak istiyoruz. Sakarya'nın bir dünya markası olması için gündüz gece proje üretiyor, çalışıyoruz. Halkımızdan aldığımız teveccühle, bilgi ve birikimimizi Sakarya'nın gelecek yüzyılı için harcıyoruz” şeklinde konuştu. Serayı inceleyen belediye başkanları, Sakarya'nın hızla büyüyen şehirlerden bir tanesi olduğuna dikkat çekerek özverili çalışmalarından dolayı Başkan Yüce'yi tebrik etti. Ziyaretlerin sonunda Marmara Belediyeler Birliği'nin encümen toplantısı gerçekleştirildi. Program fotoğraf çekimiyle son buldu.