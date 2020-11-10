Marul tarlada 1, markette 3 lira

Sofraların ve salataların vazgeçilmezi olan, dikiminden 30 ile 70 gün sonrasında hasadı yapılan marulun bu seneki fiyatı Sakarya'da çiftçi ile vatandaşın yüzünü güldürdü. Tarlada 1 liraya alıcı bulan marul pazar ve marketlerde 3 liradan satışa sunuluyor.

Genellikle dikiminden 30 ile 70 gün sonrasında hasadı yapılan marulun bu seneki rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü. Tarlada 1 liraya pazar ve marketlerden ise 3 liraya alıcıya çıkarılan marul satıcıyı da müşteriyi de mutlu etti. A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin olan içeriğinde yüksek miktarda lif, şeker, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller barındıran marul saç ve cilt hastalıkları da dahil olmak üzere sağlık açısından pek çok faydası bulunan bir sebze olduğu biliniyor. Geçtiğimiz senelere göre bu sene marul fiyatlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyleyen çiftçi İbrahim Baykuş ise geçen seneye göre fiyatların iyi olduğunu çiftçinin ve taşıyıcının da kazandığını belirtti. A ve C vitaminleri bakımından zengin bir sebze olduğunu belirten Baykuş, tamamen organik olan marulları yiyenlerin korona virüs salgınına yakalanmayacağını iddia etti.

Bu marulu yiyen korona olmaz

Tamamen organik olan marulu yiyen kişilerin korona virüse yakalanmayacağını iddia eden çiftçi İbrahim Baykuş, “Tamamen organik marul ekiyoruz. İnsan sağlığına zararı yok, tansiyon hastalığına bire bir, herkes yiyebilir. Mayıs ayından beri hasadına devam ediyoruz, market ve pazarlara gönderiyoruz. Geçen seneye göre bu sene fiyatlar iyi. Çiftçi de, taşıyanlarda kazanıyor. Allah'a şükür çiftçinin yüzü gülüyor bu sene. Vatandaşlarımız, bu tarladan topladığımız ürünleri hiçbir sıkıntı olmadan tüketebilirler. Organik, temiz ve bilhassa tansiyon ile şeker hastalığına bire bir. Koronaya bile şifalı, bu marulu yiyen korona olmaz kesinlikle” dedi.

Doğal olarak üretilen marulu vatandaşımız sofrasında gönül rahatlığı ile tüketebilir

Marul fiyatlarından bahseden ve vatandaşların doğal olarak üretilen marulu vatandaşların gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini belirten Erenler-Arifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek, “Tamamen doğal, organik olan tarladan soframıza gelen tertemiz marulun hasadı yapılıyor. Doğal olarak üretilen marulu vatandaşımız sofrasında gönül rahatlığı ile tüketebilir. Çiftçimiz inşallah ektiği mahsulün emeğini alacak, bu sene fiyatlar güzel ve marulda güzel. İnşallah daha bereketli olacak” diye konuştu.