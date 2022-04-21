Masa başında çalışanlara fiziksel aktivite hatırlatılacak

Kamu kurumlarında ilk olma özelliğindeki program, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü personeli başta olmak üzere kamu hastanelerinde de uygulamaya girecek. Çalışma çerçevesinde, fiziksel aktivite ve su tüketimi konusunda personelin işyeri bilgisayarına gün içerisinde planlanan saatlerde uyarılar gönderiliyor.

Uzun süre masa başı çalışmalarda bireyler hareketsiz kaldığı için kan dolaşımını olumsuz yönde etkileniyor. Bel ve boyun kaslarında tutulma, uyuşma, karıncalanma hatta toplardamarlarda kan pıhtısına neden olabilen bu durumun etkilerini ortadan kaldırmaksa egzersizle mümkün. Egzersizler herhangi bir yan etki oluşturmadan kan dolaşımını artıran, ağrı ve fonksiyon bozukluklarını engelleyen en önemli anahtar. Bu uygulamalar ile masa başı çalışanlarının sağlığının korunması hedef alınarak uzun süren hareketsizliğin ve buna bağlı oluşabilecek birçok kas-iskelet sistemi rahatsızlığının önlenmesi amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü personeli işyeri bilgisayarlarının ekranında yapılan düzenleme dahilinde günde bir kez sağlıkla ilgili uyarı mesajları “Su İçtin mi?”, “Hareket Et!” , “Masa başı egzersizini aksatma!” şeklinde gönderiliyor. Haftada 3-4 kez, 30-60 dakikalık orta şiddette yapılan fiziksel aktivite, yürüyüş, günlük atılan 10 bin adım ve ortalama 10-12 bardak içilen suyun sağlığımız üzerinde olumlu etkileri oluşturacağı belirtiliyor.