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Masa Tenisi Şenliği'nde raketler konuştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen Masa Tenisi Şenliği ile engelli sporcular raketleri konuşturdu.

Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte 44 karşılaşma yapıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir organizasyona imza attı. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Masa Tenisi Şenliği ile engelli bireyler yarışmanın heyecanını yaşadı. 60 engelli sporcunun yer aldığı turnuvada 44 karşılaşma yapıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı turnuvaya katılan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, katılan tüm engelli sporculara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin selamlarını ve başarı dileklerini ileterek, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

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