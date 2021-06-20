Masa tenisi turnuvasında kazanan Sakaryalı sporcular oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara belediyeleri ile ortaklaşa organize ettiği Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı. “Raketini Kap Gel” sloganı altında 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarda Sakarya'yı temsilen turnuvaya katılan sporcular başarılı performansları sayesinde 6 kupa ve 7 madalya kazanarak şehre geri döndü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Marmara belediyelerinin birlikte organize ettiği Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı. Sultanbeyli Belediyesi'nin ev sahipliğinde 18 - 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin belediyeleri temsil eden yöneticilere kupa takdim etti. “Raketini Kap Gel” sloganıyla düzenlenen turnuvada Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen müsabakalara katılan sporculardan yıldız genç kategorisinde Abdülhamit İlhan birinci, Sevde Rençper ikinci, Emirhan Çolak ise üçüncü oldu.

Büyükler kategorisinde mücadele eden Lokman Bodur birinci, Süleyman Altunbaş ikinci olurken, büyükler kadın kategorisinde Sema Sarı birinciliği elde etti. Şehrimizi başarı ile temsil eden sporcular böylelikle yarışmadan 6 kupa ve 7 madalya kazanarak geri döndü.