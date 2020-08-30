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Maske takmayanlara cezai işlem uygulandı

Son günlerde ülke genelinde artış gösteren korona virüs vakalarına karşı ilçede aldığı tedbirleri kapsamlı hale getiren Serdivan Belediyesi, denetimlerini sıklaştırdı.


İl hıfzıssıhha kurulunun almış olduğu kararlar kapsamında açık ve kapalı alanlarda zorunlu maske takılması uygulamasını denetleyen Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe sağlık ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazaryerleri ile restoran ve kafeleri kontrol etti. Denetimlerde vatandaşların çoğunlukla kurallara uyduğu gözlemlenirken, tüm uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca kontrollü sosyal hayat ile birlikte atılan normalleşme adımları hakkında esnafı ve vatandaşları bilgilendirirken; maske, mesafe ve hijyen konusunda kesinlikle tedbiri elden bırakmamak ve rehavete kapılmamak noktasında uyarıda bulundu.

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