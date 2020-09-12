Maske takmayarak 3 gün karantinada kalacak vatandaşlara kitapları dağıtıldı

Sakarya'da gerçekleştirilen denetimlerde bir ilke imza atılarak maske takmayan vatandaşlara 3 karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okumalarına karar verilmişti. Karantinada kalan kişilerin evlerine giden polis ekipleri, vatandaşlara kitap hediye etti.

Sakarya Valiliği İl Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararda, yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen vatandaşlara ilk olarak uyarı ve bu durumu tekrarlaması durumunda ise para cezasının yanı sıra 3 gün karantinada kalarak en az 10 kitap okuması istenilmişti. Alınan karar kapsamında kimine göre ceza olarak görülen bu uygulamada, Sakarya Valiliğince vatandaşların kitap okuma alışkanlığı kazandırılmak istenildi. Karantina tedbiri uygulanan vatandaşlarına tedbire uyup uymadıkları ile ilgili polis ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, tedbirlere uyduğu tespit edilen vatandaşlar kitap ile ödüllendirildi. Kitaplarını alan vatandaşlar ise Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan, ekiplerin kitap dağıttığı anları Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından, “Her koşulda kitap okumak ve bilinçli olmak kıymetlidir. Aldığımız karantina tedbirlerine uyup evlerinde kalan vatandaşlarımızı kitapla ödüllendiriyor, kitap okumalarını teşvik ediyor, kitaplarını evlerine ulaştırıyoruz. Lütfen tedbir ve kurallara titizlikle riayet edelim” ifadelerine yer vererek paylaştı.