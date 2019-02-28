‘Mavi Vatan Tatbikatı'nda hedefler 12'den vuruldu

Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı'nın Ege etabında top atışları ile karada belirlenen hedefler imha edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Devam eden tatbikat heyecanlı anlara sahne oluyor. Ege Denizi'nde icra edilen tatbikat kapsamında, senaryo gereği karada belirlenen noktalara top atışları gerçekleştirildi.

Gece saatlerinde firkateynlerin ateşledikleri toplar hedefleri tam isabetle imha etti. Türk askeri Mavi Vatan olarak kabul ettiği denizlerde de maharetini ve kabiliyetlerini başarı ile sergilediği tatbikat, programlandığı şekilde başarıyla sürüyor.