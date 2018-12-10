İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mazot fiyatlarına tepki için traktörü üstüne çıkardı

Sakarya Serdivan ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan bir vatandaş mazot fiyatlarının yüksek olmasına tepki göstermek için traktörünün tekerini üzerinden geçirdi.


Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde İbrahim Kurt isimli çiftçi, tarlada traktörünü altına girerek, çiftçinin mazot fiyatlarının altında ezildiğini söyledi. Traktör tekerinin altına girerek çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Kurt, "Artık ektiğimiz mahsullerden para kazanamaz hale geldik. Giderlerimiz aşırı arttı" dedi.


Çiftçinin, traktörün tekerinin altına girdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.