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Meclis toplantısında kırmızı bölgede yer alan Sakarya konuşuldu

Akyazı Belediyesi mart ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sakarya’nın yüksek riskli bölgede olması sebebiyle tedbirlere daha sıkı riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Akyazı Belediyesi mart ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sakarya'nın yüksek riskli bölgede olması sebebiyle tedbirlere daha sıkı riayet edilmesi gerektiğini belirtti.


Akyazı Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan Başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda bir gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Toplantıda ayrıca Başkan Soykan, Sakarya'nın yüksek riskli bölgede olması sebebiyle tedbirlere daha fazla riayet edilmesi gerektiğini belirtti. Soykan, aşılamanın bu süreçte önemli olduğunu ve 65 yaş üstü vatandaşların aşı olması konusunda her türlü yardımda bulunacağını söyledi.

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