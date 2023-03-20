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Meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Serdivan Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Hüseyin Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Serdivan Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Hüseyin Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı.


Serdivan Belediyesi'nin Meclis Üyesi Hüseyin Bayraktar, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Bayraktar, Çubuklu Mahallesi Merkez Cami'de kılınan cenaze namazı sonrasında Çubuklu Aile Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Bayraktar'ın Serdivan için kıymetli bir isim olduğunu, ani ve yıkıcı kaybıyla büyük üzüntü içinde olduğunu söyledi.

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