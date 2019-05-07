Medya Günlerine komedyen Gelinoğlu katıldı

Medya Günleri” kapsamında bir söyleşi düzenlendi.

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye komedyen ve oyuncu Cem Gelinoğlu konuk oldu.

Hayata bakış açısıyla ilgili öğrencilerin sorularını cevaplayan Gelinoğlu, “Hep hayatı anlamlandırmaya çalıştım. Hala hayatın amacını düşünüyorum. Ama bulabileceğimiz bir şey değil maalesef. Öğrendim ki bu yolculuk hiç bitmiyor ve sadece yaşıyorum. Hayatın amacı diye bir şey yok benim için. Tek bildiğim günü yaşamak ve anda kalmak. Bugün ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Bunu kendinizi baskılayarak yapmayın, rutininizi sevin ve hayatın amacını çok düşünmeyin. İnsan ne yaptığını bildiğinde ve bunun yanına biraz da mutluluk ekleyebildiğinde zaten gelmesi gereken şey ona gelir. Gelecek böyle şekillenir. Önemli olan bunu devam ettirebilmektir” dedi.

İnsanların beklentilerine göre yaşamayı bıraktığını dile getiren Gelinoğlu, “Birileri beklediği için bir şey yapmak özsaygınızı azaltır. Bu hayatın benim istediğim gibi olmayacağını biliyorum. Bireysel mutluluğa da inanmıyorum. Olacaksak hepimiz birlikte mutlu olmalıyız. Mutlu olmayı hak eden, hak ettiği yerde onu bulur. Çok mutsuz insanlar da tanıyorum ki günümüze hayat şartlarına baktığımızda bu zaten zor. Ama mutlu olmayı becerebilenler de oluyor” diye konuştu.

Sosyal medyanın ve popüler kültürün insanların üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerden bahseden ve sansüre karşı olduğunu vurgulayan Gelinoğlu, “Popüler kültür enteresan bir şey. Kitleleri peşinden sürüklemeyi, spamlamayı sevmiyorum. İnsanların sömürülmesi, birbirleriyle yarışması, yarıştırılması hoş değil. İnsanlar akıllı, sansür olmamalı. Özellikle çocuklara karşı hepimiz sorumluluk hissetmeliyiz. Mizah yapanlara ve seslendikleri kitlelere karşı adil kurallar olmuyor” şeklinde konuştu.

Bilginin en büyük güç olduğunun altını çizen Cem Gelinoğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Gelinoğlu, “Artık bilgisi güçlü olan dünyaya hakim. Birçok derdim vardır. Örneğin dünyanın nereye gittiği ile ilgili fikrim olmalıdır. O yüzden her şeyi merak ederim, bilmek isterim. Bilginin peşinden koşun” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Cem Gelinoğlu'na plaketi takdim edildi.