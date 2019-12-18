Mehmet Gölhan İlkokulu'nda yerli ürünler sergisi düzenlendi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Mehmet Gölhan İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, yerli malı ürünleri sergiledi.

Erenler Mehmet Gölhan İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Tuğba Yılmaz rehberliğinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında yerli ürünlerden oluşan bir sergi açtı. Yerli üretim ürünlerin yanı sıra, yerli malı ürünlerin nasıl anlaşılabileceği ve yerli malı ürün kullanmanın önemini anlatan afişlerin de yer aldığı sergi, öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü.

Mehmet Gölhan İlkokulu Müdürü Zekeriya Kara, kutlanan bu haftanın, genelde “Yerli Malı Haftası” olarak bilindiğini ve sınıflarda yiyecek ve içecek ikramıyla kutlandığını belirterek, “İçinde bulunduğumuz hafta, aslında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'dır. Her ne kadar yiyecek-içecek ikramları şeklinde kutlanması alışılagelmiş olsa da bu haftanın kutlanmasında asıl amaç, hem yerli üretim ürünlerin kullanılmasın önemi, hem de tutum ve tasarruf konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bu bağlamda, ben de haftayı amacına uygun olarak kutlayan, serginin oluşmasında emeği geçen değerli velilerimi, öğrencilerimi ve öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum” dedi. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.