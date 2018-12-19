Mehmetçik dizisinin oyuncuları SAÜ'ye konuk oldu

Sakarya Üniversitesi Değişim ile Gelişen Üniversiteliler Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Mehmetçik Sakarya'da' isimli bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Mehmetçik dizilerinin yazarı ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, oyuncular İsmail Hacıoğlu, Berk Erçer, İsmail Ege Şaşmaz ve İsmail Hakkı Ürün konuşmacı olarak katıldı. Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan Mehmet Bozdağ öğrencilere seslenerek, “Eğer istediğiniz, sevdiğiniz işi yaparsanız yeteri kadar profesyonelliği de gösterirseniz hayatın kapıları size sonsuza kadar açılıyor. Mutlaka gönlünüzden kopan işi yapın, istediğiniz işin profesyonelliğini sonuna kadar yerine getirin. Şu anda Türkiye'nin insan kaynağına ihtiyacı var. İyi yetişmiş insan her yerde çok rahat iş bulabilir. Kendinizi sadece imtihanlarla kıyaslamayın. Hayallerinizin peşinde koşun” dedi.

Mehmetçik Kutlu Zafer projesinin başlamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi olduğunu söyleyen Bozdağ, “Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir ödül törenine katılmıştım. Tören öncesi konuşurken bana Kût'ul Amare Zaferi konusunda bir dizi yapmamı tavsiye etti. Bizde projeye başladık TRT ile görüşüp olumlu geri dönüşler aldık. İngilizlere karşı kazandığımız bu destansı zaferin mutlaka anlatılması gerekiyordu. Bizim ciddi anlamda tarihi öğrenmeye ihtiyacımız var. Nasip olursa Alparslan'ı hazırladım, Malazgirt'in çekimlerine başlıyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa ve Akıncılar ile ilgili iki film projesi daha var. Seneye Diriliş Osmanlı geliyor” diye konuştu.

Mehmetçik dizisine sonradan katıldığını ve platoya hayran kaldığını söyleyen İsmail Hacıoğlu, oyunculuğa başladığı ilk yıllardan beri bir kahramanın hayatını oynamak istediğini ve şuan dizide olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Dönem dizilerinde yaşanan ufak tefek kazaların normal olduğunu ifade eden oyuncu İsmail Hakkı Ürün, “Bizim dizi setinde yaptıklarımızı dedelerimiz gerçekte yaşamış bu duygu ile hareket edince yaşanan aksilikler bize sıkıntı vermiyor” dedi.